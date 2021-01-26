Шинка – це копчений окіст або лопатка, які попередньо засолили. Таку смачну м'ясну закуску можна готувати як на свята для всієї родини чи гостей, так і для щоденних смачнючих бутербродів із неї.
Рублена шинка зі свинини в духовці
- Свинина - 1,4 кг
- Сіль - 30 г
- Цукор - 2 г
- Часниковий порошок - 5 г
- Кардамон - 2,5 г
- Мускатний горіх - 2,5 г
- Перець чорний мелений - 2,5 г
Свинячу лопатку помити під проточною водою. Потім ретельно обсушити за допомогою паперових рушників або серветок. Нарізати її шматочками довільної форми. Викласти свинину в миску, посолити.
Читайте такожСмачний та наваристий капусняк: як приготувати апетитну стравуПеремішати м'ясо руками, втираючи сіль у кожен шматочок. Потім накрити миску з м'ясом харчовою плівкою і залишити в холодильнику на добу. Після закінчення зазначеного часу м'ясо стане злегка липким.
Четверту частину свинини подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки. Додати у фарш близько 100 мл крижаної води. Добре все збити блендером, поки в масі не утворяться білі волокна. З'єднати перемелене м'ясо з рубаним м'ясом, перемішати.
Насипати в миску з м'ясом цукор, часниковий порошок, кардамон, мускатний горіх та чорний мелений перець. Ретельно перемішати.
Пакет для запікання помістити у шинницю. Вона надає шинці правильної округлої форми. Її можна замінити будь-якими підручними засобами. Щільно наповнити його м'ясним фаршем. Закрутити пакет, закрити шинницю кришкою.
Відправити шинницю в духовку. Виставити режим "верхній і нижній підігрів" і температуру 100°С. Запікати приблизно 2 години. Охолоджувати шинку спочатку за кімнатної температури, а потім – у холодильнику.
Домашня шинка в духовці
- Свинина (окіст, лопатка або шийка) - 700 г
- Рослинна олія - 3-4 ст. л.
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
- Приправи - за бажанням
Взяти шматок м'яса. Якщо на ньому є жир, то його слід обрізати. Натерти м'ясо з усіх боків сіллю, перцем та улюбленими приправами. Добре змастити олією.
Викласти м'ясо на пекарський папір, попередньо змастивши його олією. Загорнути у папір м'ясо, як у конверт.
Обв'язати нитками або силіконовими зав'язками. Покласти м'ясо у холодильник щонайменше на годину, можна – на ніч.
Дістати м'ясо з холодильника, викласти на деко й відправити у холодну духовку. Запікати за температури 200°С упродовж 35 хвилин (час залежить від величини шматка м’яса).
Як мине вказаний час, перевернути м'ясо на інший бік і запікати ще 35 хвилин. Вимкнути духовку, залишивши м'ясо охолоджуватися в духовці.
Шинка по-італійськи
- Окіст свинячий - 2 кг
- Гвоздика - 15 шт.
- Вода 1 л
- Розмарин сухий - 5 г
- Базилік - 5 г
- Часник - 15 г
- Перець горошком - 5 шт.
- Аніс - 2 г
- Морська сіль - 100 г
Приготування розсолу. Налити воду в каструлю, відправити на вогонь. Коли вода закипить, додати сушений базилік і розмарин, половинку зірочки анісу та чорний перець горошком. Часник очистити, кожен зубчик розрізати на кілька частин, вкинути у воду до прянощів. Розсіл кип'ятити 2-3 хвилини, а потім повністю охолодити. Потім процідити його крізь сито. Уже в холодний розсіл насипати сіль.
Читайте такожСоковитий ескалоп зі свинини: як приготувати апетитне м’ясоСвинину помити під проточною водою й відправити в холодильник, поки розсіл охолоджується. Далі встромити по всій поверхні м'яса гвоздику. Набрати в кулінарний шприц розсолу і нашпигувати ним свинину з обох боків. Покласти м'ясо в каструлю, залити розсолом.
Накрити тарілкою або кришкою меншого діаметру, щоб м'ясо повністю було в розсолі. Залишити на 20-24 години в холодильнику. Впродовж цього часу м'ясо періодично діставати і розтирати руками, щоб розсіл добре просочився у м’ясо.
Далі м'ясо потрібно гарненько обжати. Для цього розмістити у трубчатий бинт шматок свинини, зав'язати кінці з обох боків. Підвішати в добре провітрюваній кімнаті за температури близько 15-17°С. Залишити так на 8 годин.
Потім відправити м'ясо в духовку на решітку, під низ встановити ємність для збору соку. Виставити температуру 50°С. Поступово збільшувати її до 80°С. Готується м'ясо приблизно 8 годин. Потім шинка має охолонути, залишити її на 8-10 годин у холодильнику.
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