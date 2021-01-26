Така м'ясна закуска підходить і для святкового столу, і для щоденних бутербродів.

Шинка – це копчений окіст або лопатка, які попередньо засолили. Таку смачну м'ясну закуску можна готувати як на свята для всієї родини чи гостей, так і для щоденних смачнючих бутербродів із неї.

Рублена шинка зі свинини в духовці

Свинина - 1,4 кг

Сіль - 30 г

Цукор - 2 г

Часниковий порошок - 5 г

Кардамон - 2,5 г

Мускатний горіх - 2,5 г

Перець чорний мелений - 2,5 г

Свинячу лопатку помити під проточною водою. Потім ретельно обсушити за допомогою паперових рушників або серветок. Нарізати її шматочками довільної форми. Викласти свинину в миску, посолити.

Читайте такожСмачний та наваристий капусняк: як приготувати апетитну стравуПеремішати м'ясо руками, втираючи сіль у кожен шматочок. Потім накрити миску з м'ясом харчовою плівкою і залишити в холодильнику на добу. Після закінчення зазначеного часу м'ясо стане злегка липким.

Четверту частину свинини подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки. Додати у фарш близько 100 мл крижаної води. Добре все збити блендером, поки в масі не утворяться білі волокна. З'єднати перемелене м'ясо з рубаним м'ясом, перемішати.

Насипати в миску з м'ясом цукор, часниковий порошок, кардамон, мускатний горіх та чорний мелений перець. Ретельно перемішати.

Пакет для запікання помістити у шинницю. Вона надає шинці правильної округлої форми. Її можна замінити будь-якими підручними засобами. Щільно наповнити його м'ясним фаршем. Закрутити пакет, закрити шинницю кришкою.

Відправити шинницю в духовку. Виставити режим "верхній і нижній підігрів" і температуру 100°С. Запікати приблизно 2 години. Охолоджувати шинку спочатку за кімнатної температури, а потім – у холодильнику.

Домашня шинка в духовці

Свинина (окіст, лопатка або шийка) - 700 г

Рослинна олія - 3-4 ст. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Приправи - за бажанням

Взяти шматок м'яса. Якщо на ньому є жир, то його слід обрізати. Натерти м'ясо з усіх боків сіллю, перцем та улюбленими приправами. Добре змастити олією.

Викласти м'ясо на пекарський папір, попередньо змастивши його олією. Загорнути у папір м'ясо, як у конверт.

Обв'язати нитками або силіконовими зав'язками. Покласти м'ясо у холодильник щонайменше на годину, можна – на ніч.

Дістати м'ясо з холодильника, викласти на деко й відправити у холодну духовку. Запікати за температури 200°С упродовж 35 хвилин (час залежить від величини шматка м’яса).

Як мине вказаний час, перевернути м'ясо на інший бік і запікати ще 35 хвилин. Вимкнути духовку, залишивши м'ясо охолоджуватися в духовці.

Шинка по-італійськи

Окіст свинячий - 2 кг

Гвоздика - 15 шт.

Вода 1 л

Розмарин сухий - 5 г

Базилік - 5 г

Часник - 15 г

Перець горошком - 5 шт.

Аніс - 2 г

Морська сіль - 100 г

Приготування розсолу. Налити воду в каструлю, відправити на вогонь. Коли вода закипить, додати сушений базилік і розмарин, половинку зірочки анісу та чорний перець горошком. Часник очистити, кожен зубчик розрізати на кілька частин, вкинути у воду до прянощів. Розсіл кип'ятити 2-3 хвилини, а потім повністю охолодити. Потім процідити його крізь сито. Уже в холодний розсіл насипати сіль.

Читайте такожСоковитий ескалоп зі свинини: як приготувати апетитне м’ясоСвинину помити під проточною водою й відправити в холодильник, поки розсіл охолоджується. Далі встромити по всій поверхні м'яса гвоздику. Набрати в кулінарний шприц розсолу і нашпигувати ним свинину з обох боків. Покласти м'ясо в каструлю, залити розсолом.

Накрити тарілкою або кришкою меншого діаметру, щоб м'ясо повністю було в розсолі. Залишити на 20-24 години в холодильнику. Впродовж цього часу м'ясо періодично діставати і розтирати руками, щоб розсіл добре просочився у м’ясо.

Далі м'ясо потрібно гарненько обжати. Для цього розмістити у трубчатий бинт шматок свинини, зав'язати кінці з обох боків. Підвішати в добре провітрюваній кімнаті за температури близько 15-17°С. Залишити так на 8 годин.

Потім відправити м'ясо в духовку на решітку, під низ встановити ємність для збору соку. Виставити температуру 50°С. Поступово збільшувати її до 80°С. Готується м'ясо приблизно 8 годин. Потім шинка має охолонути, залишити її на 8-10 годин у холодильнику.

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Автор: УНІАН