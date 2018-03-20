У Москві загорівся чоловік, який кидав під будівлею російського Радфеду "коктейлі Молотова"

18:44, 20 березня 2018
Русский міръ
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Москвич кидав під Совфедом РФ "коктейлі Молотова", але прорахувався / Telegram - Mash

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, чоловіка вдалося загасити, однак він отримав серйозні опіки. Його відвезли в лікарню. Чоловік, при цьому, відмовлявся говорити з лікарями і поліцейськими.

Відзначається, що постраждалий - мешканець Москви Сергій Прибалов. За словами очевидців, перед тим як зайнятися, Прибалов вигукнув, що «давно готувався до цього».

Записи з камер спостереження, тим часом, допомогли встановити, що чоловік кидав коктейлі Молотова в бік автомобілів, що стоять біля Радфеду. Одна з пляшок відскочила назад й підпалила його самого.

У вересні минулого року повідомлялося, що в Красноярському краї РФ кілька чоловік підпалили приміщення, яке "Єдина Росія" орендує для свого штабу.

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Теги: #Москва#підпал