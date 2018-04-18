Катували розпеченою кочергою: у РФ господарі автомийки тримали в рабстві білоруса, який приїхав на заробітки

Побої і катування почалися в лютому, коли «господарі» Миколи напилися і побили його, припікали розпеченою кочергою. Іншого разу вони використовували розпечений ніж, і від болю чоловік втратив свідомість.

Мешканець Білорусі розповів про знущання і тортури, які пережив, працюючи в російському місті Сочі. Чоловіка катували розпеченою кочергою і ножем.

Про це повідомляється у паблику громадського руху «Альтернатива» на сторінці в соцмережі.

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Звільнений 43-річний чоловік на ім'я Микола розповів, що збирався заробити на курорті грошей для лікування літньої матері від онкологічного захворювання.

Спочатку він працював на приміському будівництві, а потім йому запропонували перейти на автомийку, що знаходиться на території санаторію «Парус». Чоловік займався ремонтними роботами, будував огорожі, ремонтував дороги і виконував інші доручення. У чоловіка відібрали паспорт і не платили зарплату.

Побої і катування почалися в лютому, коли «господарі» Миколи напилися і побили його, припікали розпеченою кочергою. Іншого разу вони використовували розпечений ніж, і від болю чоловік втратив свідомість. Волонтери зняли на фото сліди від опіків, що залишилися на ногах потерпілого.

Як повідомляв УНІАН, раніше російського підприємця до смерті закатували в СІЗО. У чоловіка був зламаний хребет, у роті сліди від кип'ятильника.