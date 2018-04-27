В Росії школярі попросили у депутата гроші на комп'ютер і встановили за них пам'ятник Telegram

За кожний тиждень "перемоги" Telegram над Роскомнаглядом школярі клеять на крило фанерного блакитного літачка по зірці.

У російському селі Старополля Ленінградської області хитрі школярі попросили у місцевого депутата гроші на покупку ноутбука, який їм, нібито, був необхідний для навчання. Однак на отримані гроші вони придбали матеріали і звели пам'ятник забороненого Роскомнаглядом месенджеру Telegram.

Як повідомляє Online47.ru логотип месенджера - блакитний літачок - школярі змайстрували з фанери. Під фанерною фігурою вони помістили напис "Digital resistance (цифровий опір з англ. - УНІАН). За кожний тиждень перемоги Телеграма над Роскомнаглядом - по зірці". Дві зірки вже наклеїли на крило літака.

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"Депутат виділив особисті фінансові кошти на придбання ноутбука. І підписав договір пожертви без зазначення предмета і прізвищ, так як хлопці — неповнолітні", - розповів виданню голова сільради Старополля.

Він також зазначив, що школярі обвели навколо пальця і його. Вони прийшли з договором від депутата і попросили дозволу встановити його на майданчику поруч з адміністрацією.

Як повідомляв УНІАН, спроби Роскомнагляду заблокувати Telegram призвели до блокування мільйонів IP-адрес найбільших хостинг-провайдерів і супутніх проблем в роботі сайтів і сервісів, не пов'язаних з месенджером Павла Дурова.

Telegram при цьому працює у більшості російських користувачів без VPN і проксі. Масові блокування IP-адрес Роскомнагляд почав 16 квітня.