У Москві затримали понад 20 учасників мітингу за вільний інтернет (фото, відео)

На московському проспекті Сахарова зібрались близько 2 тисяч людей.

У Москві сьогодні відбулася погоджена з владою акція «За вільний інтернет», затримано більш як 20 осіб.

Близько 2 тисяч людей на проспекті Сахарова протестували проти обмеження доступу до інтернет-ресурсів, повідомляє Deutsche Welle.

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Організатором мітингу виступила «Партія народної свободи» (ПАРНАС), а також партії «Яблоко», «Громадянська ініціатива», «5 грудня», «Демократичний вибір», Піратська партія і рух «Відкрита Росія». Відповідно до заявки, в акції мали взяти участь до 5 тисяч осіб.

Своєю акцією учасники протесту хотіли привернути увагу громадськості до обмеження доступу в інтернеті і дій Роскомнагляду. Зокрема, демонстранти закликали до відставки керівника Роскомнагляду Олександра Жарова і звільнення політв'язнів, «репресованих за інтернет-справами».

Під час мітингу було затримано ще понад 20 прихильників анархістів.

30 квітня в Москві відбувся мітинг проти блокування месенджера Telegram. За різними оцінками, в ньому взяли участь від 7,5 до 12 тисяч осіб. У ролі організатора мітингу виступила Лібертаріанська партія Росії, вийти на нього закликав також засновник месенджера Telegram Павло Дуров, який назвав захід «історичним шансом для москвичів висловити спільну позицію».

Таганський районний суд міста Москви 13 квітня ухвалив рішення про блокування месенджера на території РФ за відмову Telegram надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі для дешифрування листувань користувачів. Роскомнагляд 16 квітня приступив до блокування. Попри те, що в боротьбі проти месенджера відомство обмежило доступ до кількох мільйонів сторонніх сайтів, Telegram як і раніше продовжує працювати в Росії.