"Щоб ціна не падала": у мережі показали варварське знищення в РФ дорогої червоної риби (відео)
У мережі показали варварське знищення виловленого лосося на російській Камчатці, метою якого є збереження поточної ціни на досить недешеву червону рибу.
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє російський блогер Рустем Адагамов, який оприлюднив відповідне відео.
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Повідомляється, що через рекордний вилов риби в 2018 році викидаються сотні тонн дорогої риби.
«Лосось, частково навіть не розпорений, викидається в море, лежить на березі, звалюється в ями», – повідомляється у відео.
«Скільки народу купує таку рибу за 2 тисячі (ціна кілограма лосося на російських ринках – ред.)! У сталінські часи за таку тему вбили б просто! У цій рибі і закопали б!» – обурюється оператор відео.
«На ваших очах відбувається справжній злочин», – йдеться в описі на відео.
Між тим, на Камчатці триває варварське знищення виловленого лосося. Жахливе, неймовірне відео: pic.twitter.com/nlwHCvFWRE— Рустем Адагамов (@adagamov) 1 жовтня 2018 р.