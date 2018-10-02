"Щоб ціна не падала": у мережі показали варварське знищення в РФ дорогої червоної риби (відео)

Ціна такої риби на російських ринках – близько 870 гривень за кілограм.

У мережі показали варварське знищення виловленого лосося на російській Камчатці, метою якого є збереження поточної ціни на досить недешеву червону рибу.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє російський блогер Рустем Адагамов, який оприлюднив відповідне відео.

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Повідомляється, що через рекордний вилов риби в 2018 році викидаються сотні тонн дорогої риби.

«Лосось, частково навіть не розпорений, викидається в море, лежить на березі, звалюється в ями», – повідомляється у відео.

«Скільки народу купує таку рибу за 2 тисячі (ціна кілограма лосося на російських ринках – ред.)! У сталінські часи за таку тему вбили б просто! У цій рибі і закопали б!» – обурюється оператор відео.

«На ваших очах відбувається справжній злочин», – йдеться в описі на відео.