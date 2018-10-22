Міністр культури РФ оголосив Бога переможцем у Другій світовій: "люди виграли у звірів"

За словами міністра, за останні 20 років в Росії виросло покоління, яке "помилково уявляє історію Другої світової війни".

Міністр культури РФ Володимир Мединський заявив, що у другій світовій війні «люди виграли війну у звірів», а «Бог переміг диявола».

Як повідомляє "ТАСС", таку думку міністр висловив, презентуючи в Белграді свою книгу "Війна. Міфи СРСР. 1939-1945"

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Відповідаючи на питання ведучої про те, хто переміг у Другій світовій війні, російський міністр сказав:

"Ви хочете відповідь формальну або неформальну? Якщо формально, то зрозуміло, що коаліція союзників виграла у коаліції фашистської Німеччини. Якщо дивитися на це питання ширше, то люди, люди, homo sapiens, виграли цю війну у звірів, добро виграло у зла, Бог переміг диявола в цьому конкретному місці в цей конкретний час", - заявив міністр.

За його словами, за останні 20 років у Росії виросло покоління, яке помилково уявляє історію Другої світової війни.

«Вони або нічого не знають про неї, або їх голова забита нісенітницею на основі голлівудських фільмів, статей в інтернеті та комп'ютерних ігор. Тому я вирішив написати просту, зрозумілу книгу, в якій спростував чорні міфи, нав'язані нам", - зазначив Мединський.

Зазначимо, Володимир Мединський - доктор історичних та політичних наук.

Раніше президент РФ Володимир Путін пообіцяв росіянам, що в разі ядерної війни вони потраплять в рай як мученики, а решта «здохне». Ці слова російського лідера викликали вибух реготу в залі.