Аккаунт Кадирова в Instagram знову заблокували

Акаунти чеченського лідера в Instagram і Facebook стали недоступні ще в грудні 2017 року.

Аккаунт глави Чечні Рамзана Кадирова в Instagram знову став недоступний після короткострокового розблокування. Зараз при спробі зайти на сторінку @kadyrov_95 відображається повідомлення «На жаль, ця сторінка недоступна».

Як пише Медиазона, напередодні Кадиров повідомив, що доступ до його Instagram відновлений. Першу публікацію чеченський лідер присвятив своєму пістолету.

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«Як багато я повинен сказати тобі, мій друже. Ніби в цій тиші тільки ти і я. Скільки важких років ми прожили з тобою? Скільки влучних свинцевих "слів" ти сказав ворогам і негідникам, захищаючи мою честь, гідність і життя», — писав Кадиров.

Пізніше прес-секретар Instagram повідомив BuzzFeed, що обліковий запис Кадирова відновили помилково.

Акаунти чеченського лідера в Instagram і Facebook стали недоступні ще в грудні 2017 року. Пізніше у Facebook повідомили, що сторінки були заблоковані через попадання Кадирова в санкційний список в США.