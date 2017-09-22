У російському Пітері на ковзанці з дітьми раптово стали показувати порно (відео)

08:35, 22 вересня 2017
Русский міръ
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Відвідувачі каталися на ковзанах, коли раптом побачили кадри з фільму для дорослих.

Thinkstock

На ковзанці торгівельно-розважального центру «Ріо» в Санкт-Петербурзі невідомі запустили на моніторах чотирихвилинний ролик порнографічного змісту. Про це повідомляє Рен ТВ з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами очевидців, відвідувачі каталися на ковзанах, коли раптом побачили кадри з фільму для дорослих. Ролик тривав чотири хвилини.

Адміністрація торгового центру з'ясовує обставини події і пообіцяла покарати винних.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі екран на вулиці раптово почав показувати порно.

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Теги: #порно на ковзанці в Пітері#порно у ТЦ