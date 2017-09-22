У російському Пітері на ковзанці з дітьми раптово стали показувати порно (відео)
08:35, 22 вересня 2017Русский міръ
1276 0
Відвідувачі каталися на ковзанах, коли раптом побачили кадри з фільму для дорослих.
Адміністрація ТЦ пообіцяла покарати винних / Thinkstock
На ковзанці торгівельно-розважального центру «Ріо» в Санкт-Петербурзі невідомі запустили на моніторах чотирихвилинний ролик порнографічного змісту. Про це повідомляє Рен ТВ з посиланням на місцеві ЗМІ.
За словами очевидців, відвідувачі каталися на ковзанах, коли раптом побачили кадри з фільму для дорослих. Ролик тривав чотири хвилини.
Адміністрація торгового центру з'ясовує обставини події і пообіцяла покарати винних.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі екран на вулиці раптово почав показувати порно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter