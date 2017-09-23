Напилися і посадили судно на мілину: у Швеції затримали п'яних російських моряків

19:43, 23 вересня 2017
Русский міръ
698 0

Штурмана підозрюють в управлінні судном в стані алкогольного сп'яніння, а також у недбалості і грубому порушенні правил судноплавства. Капітана також підозрюють в управлінні судном в стані алкогольного сп'яніння.

Вантажне судно прямувало у Оскарсхамн з міста Вісбю / фото flickr.com/gwester

Поліція Швеції затримала двох громадян Росії – капітана і штурмана вантажного судна, які підозрюються в управлінні ним в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомила представник прес-служби управління поліції Мальме, пише Barometern-OT, передає телеканал «Дождь».

37-річного капітана і 50-річного штурмана виявили на 80-метровому вантажному судні, яке сіло на мілину на південь від порту Оскарсхамн. Посольство Росії в Стокгольмі з'ясовує обставини події, повідомляє "РИА Новости".

«Безумовно, вони були п'яні», – заявила співробітник прес-служби поліції Кім Хільда. Штурмана підозрюють в управлінні судном в стані алкогольного сп'яніння, а також у недбалості і грубому порушенні правил судноплавства. Капітана також підозрюють в управлінні судном в стані алкогольного сп'яніння.

Читайте такожНапередодні ЧС-2018 з футболу в Росії відкриють витверезники

Представник поліції Кальмарської губернії Фредрік Братт повідомив "РИА Новости", що прокурор вирішив залишити затриманих під арештом.

Вантажне судно прямувало у Оскарсхамн з міста Вісбю, розташованого на острові Готланд. За інформацією ТАСС, судно йшло під прапором Фарерських островів. Керівник рятувальних робіт Філіп Лундгрен розповів, що в паливних баках судна — 44 тис. дизельного палива. У Береговій охороні сказали, що витоку палива в морі не було і ситуація стабільна.

«Наше завдання полягає в прийнятті необхідних заходів, з тим, щоб пізніше судновласник міг відбуксирувати судно безпечним чином», — пояснив він. За його словами, на те, щоб зняти судно з мілини і відбуксирувати його, може піти кілька днів. Як пише SVT Nyheter, в найближчі дні не буде сприятливої погоди.

Vimmerbytidning зазначає, що поліція помітила судно ще вночі, проте екіпаж затримали тільки вранці 23 вересня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #П'яні російські моряки#у Швеції затримали росіян