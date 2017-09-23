Напилися і посадили судно на мілину: у Швеції затримали п'яних російських моряків

Поліція Швеції затримала двох громадян Росії – капітана і штурмана вантажного судна, які підозрюються в управлінні ним в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомила представник прес-служби управління поліції Мальме, пише Barometern-OT, передає телеканал «Дождь».

37-річного капітана і 50-річного штурмана виявили на 80-метровому вантажному судні, яке сіло на мілину на південь від порту Оскарсхамн. Посольство Росії в Стокгольмі з'ясовує обставини події, повідомляє "РИА Новости".

«Безумовно, вони були п'яні», – заявила співробітник прес-служби поліції Кім Хільда. Штурмана підозрюють в управлінні судном в стані алкогольного сп'яніння, а також у недбалості і грубому порушенні правил судноплавства. Капітана також підозрюють в управлінні судном в стані алкогольного сп'яніння.

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Представник поліції Кальмарської губернії Фредрік Братт повідомив "РИА Новости", що прокурор вирішив залишити затриманих під арештом.

Вантажне судно прямувало у Оскарсхамн з міста Вісбю, розташованого на острові Готланд. За інформацією ТАСС, судно йшло під прапором Фарерських островів. Керівник рятувальних робіт Філіп Лундгрен розповів, що в паливних баках судна — 44 тис. дизельного палива. У Береговій охороні сказали, що витоку палива в морі не було і ситуація стабільна.

«Наше завдання полягає в прийнятті необхідних заходів, з тим, щоб пізніше судновласник міг відбуксирувати судно безпечним чином», — пояснив він. За його словами, на те, щоб зняти судно з мілини і відбуксирувати його, може піти кілька днів. Як пише SVT Nyheter, в найближчі дні не буде сприятливої погоди.

Vimmerbytidning зазначає, що поліція помітила судно ще вночі, проте екіпаж затримали тільки вранці 23 вересня.