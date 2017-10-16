Російський телеканал видав інтернет-мем "Гарольд, що приховує біль" за військового експерта

Творці програми «Військова таємниця» на РЕН ТВ видали інтернет-мем «Гарольд, що приховує біль» за «високопоставленого західного військового та експерта». На це звернув увагу паблік «Лентач». У передачі від 14 жовтня Гарольд у костюмі з'являється, коли мова йде про силу російської зброї, пише Lenta.ru.

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Спочатку наводиться думка американського генерала Франка Горенка, який визнає, що США безсилі перед «новітньою російською електронною зброєю», яка «повністю паралізує функціонування американської електроніки», встановленої на ракетах, літаках і кораблях.

«З ним згодні й інші високопоставлені західні військові та експерти», — каже голос за кадром, а на екрані в цей час з'являється молодий чоловік у військовій формі, фото якого взято з фотобанку, а потім Гарольд в чорному костюмі.

Вислів Горенка, наведений у «Військовій таємниці», навесні 2017 року спростовував Пентагон. Слова генерала прозвучали у «Вістях» на «Росії 1», після чого розійшлися по ЗМІ. Американські медіа тоді з'ясували, що першоджерелом цитати був фейковий сайт.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня на телеканалі «РЕН ТВ» вийшла передача про те, що насправді Земля плоска. По теорії, яку обґрунтовували автори випуску, всі фотографії круглої планети — це фальшивка, а космічні агентства займаються пропагандою «теорії про круглу Землю» заради того, щоб освоювати бюджети.