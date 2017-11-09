У Росії припинили збирати біологічний матеріал для Пентагону - Роскомнагляд

Роскомнагляд припинив обробку персональних біологічних даних росіян компанією Genetic-Test, заявив глава відомства Олександр Жаров. Про це повідомляє РБК з посиланням на Інтерфакс.

За словами Жарова, компанія «мала представництво» у Росії. Відомство звернуло на неї увагу після того, як туди звернулися громадяни, «чиї біологічні дані оброблялися представництвами цієї компанії».

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«Роскомнаглядом була проведена велика робота, представництва локалізували свої дані в Далекосхідному окрузі. Але практично діяльність усіх їх було припинено, і обробка персональних даних припинилася», — заявив Жаров, нагадавши, що відомство «бореться» з передачею персональних даних росіян за кордон.

«Все інше входить у компетенцію інших органів, що володіють слідчо-розшуковими функціями, так як передача і торгівля генетичними даними чутлива тема, вони цим займаються», - сказав глава Роскомнагляду.

У кінці жовтня про збір біологічного матеріалу росіян розповів Володимир Путін. «Біологічний матеріал збирається по всій країні, причому по різним етносам і людям, які проживають у різних географічних точках Російської Федерації», — сказав він. Президент не назвав суб'єкта цієї діяльності.

Представник навчального авіаційного командування (AETC) ВПС США Бо Дауні нещодавно розповів журналістам, що для дослідження з метою «виявлення різних біомаркерів, пов'язаних з травмами» був оголошений тендер на 12 зразків РНК і 27 заморожених зразків синовіальної оболонки (густа еластична маса, що заповнює порожнину суглобів). Вибір росіян для дослідження був ненавмисним, запевнив представник Пентагону. Розташована у США компанія представила перший комплект зразків із Росії, так як для продовження дослідження потрібні аналогічні зразки, їх довелося отримувати також у Росії, зазначив він.

На сайті Genetic-Test говориться, що ця компанія з'явилася у Новосибірську в 2011 році. У числі іншого вона займається проведенням генетичного дослідження ДНК-проб. Представник компанії Genetic-test заявила РБК, що ця ситуація з Роскомнаглядом не має відношення до компанії, але відмовилася давати більш докладний коментар до з'ясування обставин внутрішнього розслідування.