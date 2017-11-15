Глава "Роснафти" після розлучення перейменував розкішну яхту, названу на честь дружини

Глава «Роснафти» Ігор Сєчін розлучився з дружиною. Рішення про розірвання шлюбу виніс московський мировий суддя, у червні 2017 року воно набуло чинності, передає Meduza.

В серпні 2016 року «Нова газета» опублікувала статтю «Секрет „Княгині Ольги“», де, зокрема, повідомлялося, що глава «Роснафти» одружився на Ользі Рожковій - і вона взяла прізвище чоловіка. Ольга Сєчіна, писала «Нова газета» з посиланням на фотографії в інстаграмі дружини глави «Роснафти», часто проводить час на яхті «Сейнт Принцес Ольга». Вартість яхти, "однієї з найрозкішніших у світі", видання оцінювало в 100 мільйонів доларів.

Через цю статтю Ігор Сечін подав у суд на «Нову газету». Суд зобов'язав видання видалити статтю з сайту і опублікувати спростування. Видання опублікувало спростування; зі статтею можна ознайомитися на сайті.

У вересні 2017 року Центр управління розслідуваннями повідомив, що яхта «Сейнт Принцес Ольга» (ЦУР оцінив судно в 150 мільйонів доларів) змінила назву на «Аморе Веро». ЦУР також згадував про можливе розставання глави «Роснафти» з дружиною.

Як повідомляв УНІАН, раніше Навальний знайшов у кремлівського пропагандиста Соловйова нерухомість на мільярд рублів, у тому числі віллу в Італії.