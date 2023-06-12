Путінська пропаганда довела росіян до істеричного стану.

У Росії набирає обертів антидронова істерія. Машиніст поїзда, який зійшов з рейок у Бєлгородській області два дні тому, заявив про атаку безпілотників, що і спричинило аварію. Про це повідомляє телеграм-канал "База".

Сама аварія сталася близько 10 години вечора в суботу. В результаті вибуху було пошкоджено залізничне полотно, а 15 порожніх вагонів вантажного складу полетіли з насипу. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Машиніст поїзда розповів слідству дивовижну історію. За його словами, поїзд був атакований двома безпілотниками. Один дрон нібито вдарив у хвостову частину, в другій — вибухнув прямо перед поїздом.

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Однак пізніше з'ясувалося, що жодних дронів, які полюють на російські потяги, в природі не існує. Причиною сходу вагонів стали закладені партизанами на коліях вибухові пристрої. А безпілотники заляканому російською пропагандою машиністу просто привиділися.

Ситуація в Бєлгородській області - останні новини

Протягом останніх тижнів прикордонні райони Бєлгородської області стали ареною боїв між російськими повстанцями і урядовими військами. Періодично кремлівська влада втрачала контроль над прикордонними населеними пунктами.

Попри явну нечисленність повстанських сил, їм вдалося взяти кілька полонених урядової армії. Крім того, повстанцям вдалося ліквідувати кілька високопоставлених військових путінської армії, зокрема командувача усього угрупування військ "Бєлгород".

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