У соцмережах повідомляють, що приліт відбувся по Старобешівській ТЕС.

Окупанти заявляють про масовану атаку українських дронів по території так званої "ДНР". Про це заявив зокрема гауляйтер регіону Денис Пушилін.

"Вночі противник спробував завдати шкоди енергосистемі регіону. На жаль, через масованість ударів, не все було збито. Без світла залишилися частина міст і районів. В результаті не подають тепло ряд котелень, працюють аварійні бригади", - написав Пушилін.

Блекаут спостерігається в Донецьку, Макіївці, Маріуполі, Старобешівському районі. До ранку відновили електропостачання в Амвросіївці, Харцизьку та Єнакієвому.

Водночас пабліки повідомляють, що приліт відбувся по Старобешівській ТЕС.

Сьогодні ЗСУ атакували дронами РФ

Сьогодні росіяни повідомили про масовану атаку дронів - загалом, за даними росЗМІ, 11 безпілотників було збито вночі, ще 9 БПЛА російська ППО збила вранці над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

Безпілотники збивали також над Москвою і над Тулою, де один з них врізався в багатоповерхівку. При цьому тульські місцеві ЗМІ досі фіксують польоти БПЛА над містом.

Як вже додав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, у Смоленську дрон влучив у район авіазаводу, проте інформація про це поки перевіряється.

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