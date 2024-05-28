Російська протиповітряна оборона могла збивати в підмосковній Балашисі звичайний метеорологічний зонд. Саме їхні ракети призвели до руйнувань.
Про "ракетопад" пише російський проєкт ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело. У 1-й армії ППО і ПРО розповіли, що о 20:47 вони із ЗРПК "Панцир-С1" здійснили три постріли по малогабаритній кулі. Самі російські військові кажуть, що їхньою метою міг бути метеозонд.
Уламки ракет впали в мікрорайоні Кучино, зруйнувавши покрівлю і стіну в одному з будинків, почалася пожежа. Ще в одному будинку вибило скло і посікло фасад. Також біля лісосмуги постраждали двоє чоловіків.
Зазначається, що силовики не знайшли на місцях подій фрагменти безпілотного літального апарату, проте виявили розгінний блок ракети.
Вибух у Балашисі: що відомо
Нагадаємо, вчора ввечері в мережі повідомили про вибух у Московській області. У мережі писали, що Балашиху нібито атакує безпілотний літальний апарат.
У мерії заявили, що уламки збитого дрона пошкодили житловий будинок, у якому перебували люди. Ніхто не постраждав. На сусідній вулиці осколки, що впали, зачепили двох чоловіків.
При цьому російське Міністерство оборони оголосило, що протиповітряна оборона збила малорозмірну повітряну кулю.