На збої скаржаться абоненти з Москви, Самари, Казані, Уфи, Саратова та Тольятті.

Абоненти одного з найбільшого російського мобільного оператора "Білайн" повідомляють про збої в роботі у кількох регіонах Російської Федерації.

Згідно даних сервісу "Сбой.РФ", на роботу "Білайну" вже поскаржились понад 3,5 тисяч користувачів. Зазначається, що за останню добу найчастіше про збої повідомляли:

- Нижегородська область (24% усіх скарг);

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- Москва (18%);

- Самарська область (13%);

- Республіка Татарстан (9%).

Крім того, згідно даними сервісу Downdetector, на збої, зокрема, скаржаться абоненти з Самари, Казані, Уфи, Саратова та Тольятті. Вони повідомляють як про непрацюючий зв'язок, так і про відсутність мобільного інтернету.

Хакерські атаки: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня в роботі українського оператора "Київстар" стався масштабний збій - не працював сайт оператора, а також був відсутній мобільний зв'язок та інтернет.

У компанії "Київстар" тоді повідомили про серйозну хакерську атаку, метою якої було знищенгя інфраструктуру оператора мобільного зв'язку.

Раніше українські хакери угрупування Blackjack, які можуть мати відношення до Служби безпеки, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території Російської Федерації.

Також хакери проникли в базу даних одного з найбільших в Росії банків "Альфа-Банку" та "винесли" з неї інформацію щодо клієнтів установи.

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