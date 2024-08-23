Невідомо, звідки у колонії з'явилася вибухівка.

Група радикально налаштованих в'язнів продовжує утримувати заручників у колонії №19 Волгоградської області. Один з нападників на новому відео продемонстрував, ймовірно, жилет із саморобним вибуховим пристроєм.

Як повідомляють російські ЗМІ, на відео терорист був вдягнутий у щось схоже на жилет смертника. У руках він тримав предмет, подібний до детонатора. Звідки в колонії могли взятися вибухонебезпечні та горючі речовини - невідомо.

Захоплення заручників у колонії

Нагадаємо, сьогодні вдень четверо ув'язнених ВК №19 під час дисциплінарної комісії захопили заручників. Вони називають себе членами ІДІЛ.

Відео дня

П'ятеро заручників, серед яких начальник колонії, втекли. Троє - загинули. На відео біля входу колонії можна побачити одного із заручників, він звертається до Путіна з проханням виконати вимоги ув'язнених.

До колонії прибули силовики та імам Волгоградської області, який має провести з ними переговори. За даними росЗМІ, нападники уродженці Таджикистану та Узбекистану.

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