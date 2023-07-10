Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін розлютився через новини про зустріч диктатора Володимира Путіна із ватажком "Вагнера" після заколоту.
Реакція Гіркіна на цю зустріч з'явилася у його Телеграм-каналі. Воєнний злочинець досить іронічно прокоментував цю зустріч.
"Чекаю новини про те, як Володимир Володимирович зустрічається з командуванням полку "Азов" та вислуховує їхню версію битви за Маріуполь", - зазначив Гіркін.
Зустріч Пригожина і Путіна
Французька газета Libération з посиланням на джерела в західній розвідці повідомила, що за 5 днів після заколоту "Вагнера" Євген Пригожин зустрічався з Володимиром Путіним. За даними видання, Пригожина нібито викликали в Кремль ще 1 липня.
На цій зустрічі, як зазначає Libération, також були присутні директор Росгвардії Віктор Золотов очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.
Згодом прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що російський президент Володимир Путін 29 червня провів зустріч із Євгеном Пригожиним та командирами ПВК "Вагнер", на ній були присутні 35 осіб.