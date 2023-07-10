Терорист не приховує, що переговори із заколотниками його дуже розізлили.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін розлютився через новини про зустріч диктатора Володимира Путіна із ватажком "Вагнера" після заколоту.

Реакція Гіркіна на цю зустріч з'явилася у його Телеграм-каналі. Воєнний злочинець досить іронічно прокоментував цю зустріч.

"Чекаю новини про те, як Володимир Володимирович зустрічається з командуванням полку "Азов" та вислуховує їхню версію битви за Маріуполь", - зазначив Гіркін.

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Зустріч Пригожина і Путіна

Французька газета Libération з посиланням на джерела в західній розвідці повідомила, що за 5 днів після заколоту "Вагнера" Євген Пригожин зустрічався з Володимиром Путіним. За даними видання, Пригожина нібито викликали в Кремль ще 1 липня.

На цій зустрічі, як зазначає Libération, також були присутні директор Росгвардії Віктор Золотов очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Згодом прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що російський президент Володимир Путін 29 червня провів зустріч із Євгеном Пригожиним та командирами ПВК "Вагнер", на ній були присутні 35 осіб.

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