Для Кадирова кінець Путіна - кінець і його влади, зазначив Фейгін.

Для глави Чечні Рамзана Кадирова поразка в Україні означатиме поразку Путіна в Росії, а значить - і його власну поразку.

Про це в ефірі FREEDOM розповів російський юрист Марк Фейгін.

На його думку, остання заява Кадирова, у якій той звинувачує у військових невдачах в Лимані російське командування, є його особистою реакцією і не узгоджена з ким-небудь ще.

"З урахуванням попередніх заяв Кадирова, я думаю, що це його особиста реакція в умовах хаосу. Для Кадирова кінець Путіна - кінець і його влади. У нього самого багато ворогів в Росії. Це вже його проблема політичного масштабу. Мабуть, ситуація там справді настільки погана, що вже всі про це знають. Кадирова призначать замість Лапіна? І що він накомандує? Ситуація в цілому проти Кремля, і виправити її він вже не зможе", - констатує Фейгін.

У цьому контексті в Росії гостро поставлено питання і про мобілізацію.

"Перекидається місток і до мобілізованих. Перша хвиля ситуацію на фронті явно не змінить, а зброю треба давати? І що вони з тією зброєю будуть робити? Це теж питання нікуди не зникло. Тут виникає маса проблем, які в умовах поразки призведе до проблем і внутрішнього характеру. Путін сам її актуалізував. Кадиров просто озвучує весь цей хаос в оточенні Путіна, він його голос", - додав юрист.

Варіант захоплення Кадировим влади абсолютно виключений, зазначив Фейгін. Цьому є кілька причин.

"Він - чеченець, і ніякої влади він не втримає. Він може виступити разом з Путіним. Самостійну гру в Москві зіграти не зможе", - пояснив юрист.

Кадиров проти Міноборони РФ

Днями ЗСУ вибили російські війська з Лиману Донецької області, що є найбільшою поразкою ЗС РФ після розгрому під Харковом.

У зв'язку з втратою стратегічних позицій росіян на сході України першим з відкритою критикою дій Міноборони РФ виступив глава Чечні Рамзан Кадиров. У невдачах Кадиров, в тому числі, звинуватив і керівника "спецоперацією" на цій ділянці фронту генерала Лапіна.

"Через відсутність елементарної військової логістики сьогодні ми залишили кілька населених пунктів і велику ділянку території. Прикро не те, що Лапін нездара, а те, що його покривають нагорі керівники в Генштабі. Була б моя воля, я б розжалував Лапіна до рядового, позбавив би нагород і з автоматом в руках відправив би на передову змивати кров'ю свою ганьбу", - написав він у своїх соцмережах.

Позицію Кадирова публічно підтримав і ватажок ПВК "Вагнера", який відкрито вербував на війну ув'язнених, Євгеній Пригожин. Після чого в ЗМІ почали поширюватися чутки про наміри Кадирова очолити Генштаб ЗС РФ.

На думку Інституту вивчення війни, це тільки підірвало репутацію самого Путіна.

Кадиров неодноразово вільно висловлювався про дії російського командування в умовах війни з Україною. Наприклад, він розкритикував обмін полоненими, коли РФ обміняла 200 "азовців" на кума Путіна Віктора Медведчука.

Після поразки ЗС РФ під Харковом глава Чечні закликав змінити "тактику військових" і вийти на Міноборони РФ.

Також Кадиров намагався уникнути часткової мобілізації у Чечні.

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