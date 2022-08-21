Раніше Росія часто робила провокації, заздалегідь звинувачуючи у їхньому здійсненні українські сили.

Російське командування зробило черговий вкид про нібито розміщення військових у цивільних об'єктах у Костянтинівці, Новодмитрівці та Миколаєві, тим самим готуючи інформаційне підґрунтя для завдання ударів по Україні.

Про це йдеться у звіті російського Міноборони ввечері, 20 серпня.

Російським окупантам привиділися бази ЗСУ у школах Костянтинівки, Новодмитрівки і Миколаєва.

Крім того, Росія звинуватила Україну у замінуванні моста через Інгулець в селищі Воскресенське Миколаївської області. Нібито ЗСУ планують його підірвати, а звинуватити в цьому хочуть окупантів.

Раніше Росія часто робила провокації, заздалегідь звинувачуючи у їхньому здійсненні українські сили.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередилася на захопленні Донбасу. 20 серпня ворог здійснив ряд провальних наступів на сході України. Станом на вечір суботи бої тривали на Бахмутському напрямку.

Вчора в окупованому Криму протягом усього дня працювала рашистська система ППО. У небі над півостровом нібито збивали БПЛА невстановленого походження.

Бажання РФ посилити захист окупованого Криму відверне їхні сили від лінії фронту, вважають аналітики з Інституту вивчення війни.

20 серпня Росія завдала чергових ударів по Миколаєву, потрапивши в цивільну багатоповерхівку. Багато постраждалих.

Через втрати і неможливість оголосити в Росії мобілізацію командування ЗС РФ готує ще 50 батальйонів з добровольцями для відправки в Україну.

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