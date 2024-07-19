Ймовірно, прорив було скоєно через втручання у систему засувів.

Невідомий перекрив засувку на трубопроводі "Дон-Донбас". Трубу прорвало, "ДНР" залишилася повністю без води.

Як пише "База", прорив стався 17 липня близько 13 години у Ростовській області в районі хутора Едуш, неподалік місцевого цегельного заводу. Хтось перекрив засувку та відламав штурвал - через 10–15 хвилин після перекриття стався гідроудар, і трубу розірвало у найвразливішому місці. Про прорив на насосній станції дізналися, коли системи спочатку показали різке підняття тиску, а потім падіння.

Як розповідають джерела, версій події поки що дві. Перша - диверсія, друга - засувку перекрила знаюча людина, яка, ймовірно, працювала на трубопроводі або будувала його. Можливо, це хтось із субпідрядників чи робітників вирішив так помститися за несплату зарплати.

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Трубу вже лагодять, але скільки займе відновлення - поки що сказати складно. Трубопровід "Дон-Донбас" постачає воду в "ДНР". У Донецьку нібито є запас води, проте, чи вистачить її до відновлення трубопроводу, поки що не зрозуміло.

Інші новини з Донбасу

Як повідомляв УНІАН, Зранку 19 липня у тимчасово окупованому Луганську прогриміло щонайменше 10 гучних вибухів. Після цього у небо здійнявся стовп диму.

Окупаційна влада одразу заявила про атаку Збройних сил України і заявила про роботу протиповітряної оборони.

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