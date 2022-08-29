Влада повинна була пропагувати вербування в добровольчі батальйони "Нева", "Кронштадт" і "Павловськ", що базуються в Санкт-Петербурзі.

Російські ЗМІ, ймовірно, за вказівкою Кремля, масово критикують губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова, який не зміг зібрати добровольців для війни в Україні.

Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль, ймовірно, направив ЗМІ, тісно пов'язаним з Москвою, вказівку розкритикувати губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова за те, що він не стимулював вербування в добровольчі батальйони в місті. ... ISW раніше повідомляла, що деякі петербурзькі військкомати розіслали повістку всім місцевим чоловікам, щоб рекламувати службу за контрактом, що викликало критику в Інтернеті і спонукало петербурзьку владу заперечувати легітимність листів", – йдеться у звіті.

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Влада мала пропагувати вербування в добровольчі батальйони "Нева", "Кронштадт" і "Павловськ", які базуються в Санкт-Петербурзі. Але з початку липня набралося лише 100 добровольців.

Одне з видань опублікувало статтю, в якій Бєглова і його адміністрацію звинувачували в тому, що вони не виділили відповідні кошти, не видали необхідних вказівок щодо вербування і не організували кампанію в ЗМІ.

Аналітики зауважують, що адміністрації суб'єктів федерації, зацікавлені в тому, щоб догодити Путіну, продовжують всіма доступними способами рекламувати службу за контрактом.

Бєглов спробував поліпшити свої відносини з Кремлем, ставши рупором нібито російської "перемоги" в Маріуполі і зробивши Санкт-Петербург містом-покровителем Маріуполя. Але, як зауважують аналітики, він не зацікавлений у вербуванні добровольців.

"Війна була можливістю відновити громадську підтримку в Санкт-Петербурзі, а кампанія з набору в добровольчі батальйони, цілком ймовірно, тільки відштовхне жителів міста", – йдеться у звіті

Раніше стало відомо про формування в Санкт-Петербурзі трьох "іменних" добровольчих підрозділів для участі у війні проти України. Формування подібних загонів триває з весни: щонайменше в двох десятках суб'єктів РФ створено вже більше 40 таких підрозділів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов впевнений, що ніякого добровольчого батальйону "Москва" або "Петербург" не існує і навряд чи буде існувати.

Росія відправляє на війну переважно представників віддалених регіонів. Жителів Москви і Петербурга, де сумарно живе більше 12% населення країни, практично немає в зведеннях про загиблих росіян.

В ОПУ відзначали, що в середньому москвичі гинуть на фронті рідше в 87,5 рази, ніж дагестанці, в 275 разів - ніж буряти і в 350 - ніж тувинці.

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