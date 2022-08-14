Дівчина, яка зафіксувала масове вручення повісток, сказала, що "такого не бачила ніколи".

Мешканців центру Санкт-Петербурга закидали повістками з вимогою з'явитися до військкомату.

Про це повідомляє російське видання "Фонтанка".

Так, в поштових скриньках будинку на Вознесенському проспекті в центрі міста помітила десятки повісток зі штампами "Явка обов'язкова!".

"Ви зобов'язані 13-18 серпня 2022 року з'явитися у військовий комісаріат Адміралтейського і Кіровського районів міста Санкт-Петербурга за адресою: Ризький проспект, д.12, к. 28, для уточнення даних", - йдеться в документі.

Одержувачів просять принести з собою паспорт і військовий квиток.

Дівчина, яка зафіксувала масове вручення повісток, емоційно заявила,що "такого не бачила ніколи".

"Надсилають купу повідомлень на старих мешканців, але цього не було жодного разу... Причому там вік різний - одному взагалі 49 років. Судячи з того, що я помітила, наймолодшому було 38 років", - каже вона.

Напередодні стало відомо про формування в Санкт-Петербурзі трьох "іменних" добровольчих підрозділів для участі у війні проти України. Формування подібних загонів триває з весни: щонайменше в двох десятках суб'єктів РФ створено вже більше 40 таких підрозділів.

Своєю чергою секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов упевнений, що ніякого добровольчого батальйону "Москва" або "Петербург" не існує і навряд чи існуватиме.

Росія відправляє на війну переважно представників віддалених регіонів. Жителів Москви і Петербурга, де сумарно живе більше 12% населення країни, практично немає в зведеннях про загиблих росіян.

В ОПУ зауважували, що в середньому москвичі гинуть на фронті рідше в 87,5 рази, ніж дагестанці, в 275 разів - ніж буряти і в 350 - ніж тувинці.

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