Наприклад, виручка "Газпрому" знизилася на 36%.

За підсумками першої половини 2023 року стало очевидно, що дохід російських компаній впав удвічі. За шість місяців вони склали 342,2 трлн рублів, тоді як роком раніше – 694 трлн рублів за аналогічний період.

Про це пише російський пропагандистський ресурс "Известия". Про падіння прибутку свідчить і звітність найбільших компаній РФ. Наприклад, виручка "Газпрому" знизилася на 36%, "Роснефти" – на 8%, "Лукойлу" – на 12%, а компанії "Інтер РАО" – на 43%.

Однією з причин різкого падіння доходів російських компаній може бути зниження ціни на російську нафту марки Urals, вважає доцент кафедри корпоративного управління інноватики РЕУ ім. Г. В. Плеханова Федір Акулінін. У січні-листопаді вона коштувала $62,89 за барель, а це на 25% менше торішніх показників.

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Другою причиною може бути "висока база 2022 року". Тоді доходи і витрати російського бізнесу зростали, пояснив глава департаменту інвестиційного консалтингу та оцінки FinExpertiza Віталій Арістархов. У минулому році прибуток компаній склав квадрильйон рублів, хоча за рік до цього він становив 655 трлн рублів.

Очевидно, що на ситуації позначилися і санкції, які були запроваджені проти РФ через вторгнення в Україну. Керуючий "АСТРА-СБ" Антон Вдовіченко вважає, що ситуація на міжнародній арені і рівень цін на нафту продовжать серйозно впливати на російську економіку ще не один рік.

Інші новини РФ

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил РФ до 2 209 130. Кількість військових в армії РФ збільшать до 1,32 млн (на 170 тисяч осіб).

Раніше Центробанк РФ визнав, що на світовому ринку російський рубль нікому не потрібен. Для торгових операцій його використовує тільки сама Росія.

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