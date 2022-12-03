Шульженок служив у церкві до середини 10-х років.

Колишній диякон РПЦ Павло Шульженок у своїх соцмережах закликає ґвалтувати українок. Робить це росіян під ім'ям своєї вигаданої дружини.

Як пише Baza, Шульженок служив у церкві до середини 2010-х років — поки його не позбавили сану за різкі висловлювання про Україну і за неналежні фотографії (з грошима і випивкою).

Після звільнення чоловік захопився окультизмом і ще більше зненавидів сусідню країну.

Відео дня

Згодом Шульженок вигадав собі дружину Моніку, яка, за задумом екс-диякона, э членом націонал-більшовицької партії.

У Telegram-каналі нібито "Моніки" колишній диякон публікує пости із закликами ґвалтувати українок різними підручними засобами, а також погрожує блогерам з антивоєнною позицією. На канал підписано 7 тисяч осіб, його активно репостять "z" - пабліки.

У фотографіях "дружини" Шульженок використовує портрети реальної росіянки, яка брала участь у російських розважальних шоу.

Злочини росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

Вас також можуть зацікавити новини: