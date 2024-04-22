Він заявив, що воював би за Сполучені Штати, оскільки там поважають військовослужбовців.

Російського блогера з Краснодарського краю змусили написати заяву на укладення контракту про проходження військової служби після слів про те, що він не збирається "вмирати за таку державу".

У мережі публікують фрагмент стріму, на якому чоловік сперечається з кимось про необхідність йти на війну. "Тільки кладовища збільшуються в Анапі. І "героїв Росії" занадто багато. Ні, я вмирати не буду. За таку державу не хочу. За таку державу, в якій немає допомоги, не хочу. За Америку - так. В Америці я воював би, там хоча б повага є до військових", - каже він.

Незабаром було опубліковано відео з вибаченнями. Росіянин каже, що його слова "висмикнули з контексту", а сам він - колишній військовий, який обов'язково пішов би воювати проти України, якби не мав проблем зі здоров'ям.

На іншому відео він уже перебуває в оточенні людей у військовій формі. Йому кажуть, що він "спокійно може піти служити" за контрактом, після чого "запрошують" на медкомісію і кажуть заповнити заяву на службу.

Також російські ЗМІ повідомили, що 30-річного блогера оштрафували на 30 тисяч рублів за "дискредитацію Збройних сил РФ".

Втрати Росії у війні:

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 459 530 своїх солдатів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія на 1 червня готує додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців.

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