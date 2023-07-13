Командувача 58-ю армією РФ Івана Попова відсторонили 12 липня через поразки окупантів на фронті в Запорізькій області. Він записав до росіян звернення, чим викликав новий "прецедент" після спроби заколоту Пригожина.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) попередив про ймовірність нової "ходи на Москву" після бунту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина через вимушену відставку командувача 58-ю армією РФ Івана Попова.

Він заявив, що звернення, яке записав незадоволений Попов до росіян - новий "найнебезпечніший прецедент" для РФ.

"Майже заколот. Тим більше, що на цей раз його створив не якийсь кримінальник, який волею фортуни пробився "з бруду в князі", а натуральний кадровий генерал. (І "не з найгірших")", - заявив Гіркін.

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Він зазначив, що до моменту розпаду російської армії - "подати рукою", як і від нової спроби військового захоплення Москви.

"Від нового "походу на Москву" у виконанні регулярної армії нас відділяє тільки нова велика військова поразка. Якого дуже хотілося б уникнути, але Фанерний і Му-Му - їх не можна нічому навчити... Вони провокують...", - вважає Гіркін.

Зазначимо, "Фанерним" та "Му-Му" терорист РФ у своєму "блозі" називає главу Міноборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

У РФ відсторонили від командування генерала Попова - суть скандалу

Зазначимо, 12 липня росЗМІ повідомили про відсторонення з посади командувача 58-ю армією РФ генерала Івана Попова через провали окупантів у Запорізькій області (саме цю ділянку фронту "координував" Попов).

Сьогодні Попов записав до росіян аудіозвернення, в якому підтвердив відставку і вказав, що причиною його "немилості" став правдивий звіт про ситуацію на Запорізькому фронті. За словами Попова, він не змовчав про "складну ситуацію" і про проблеми армії РФ, за що отримав покарання.

Попов заявив, що через правдиві дані про ситуацію в Україні вище військове керівництво РФ, ймовірно, порахувало, що він небезпечний.

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