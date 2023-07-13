Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) попередив про ймовірність нової "ходи на Москву" після бунту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина через вимушену відставку командувача 58-ю армією РФ Івана Попова.
Він заявив, що звернення, яке записав незадоволений Попов до росіян - новий "найнебезпечніший прецедент" для РФ.
"Майже заколот. Тим більше, що на цей раз його створив не якийсь кримінальник, який волею фортуни пробився "з бруду в князі", а натуральний кадровий генерал. (І "не з найгірших")", - заявив Гіркін.
Він зазначив, що до моменту розпаду російської армії - "подати рукою", як і від нової спроби військового захоплення Москви.
"Від нового "походу на Москву" у виконанні регулярної армії нас відділяє тільки нова велика військова поразка. Якого дуже хотілося б уникнути, але Фанерний і Му-Му - їх не можна нічому навчити... Вони провокують...", - вважає Гіркін.
Зазначимо, "Фанерним" та "Му-Му" терорист РФ у своєму "блозі" називає главу Міноборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.
У РФ відсторонили від командування генерала Попова - суть скандалу
Зазначимо, 12 липня росЗМІ повідомили про відсторонення з посади командувача 58-ю армією РФ генерала Івана Попова через провали окупантів у Запорізькій області (саме цю ділянку фронту "координував" Попов).
Сьогодні Попов записав до росіян аудіозвернення, в якому підтвердив відставку і вказав, що причиною його "немилості" став правдивий звіт про ситуацію на Запорізькому фронті. За словами Попова, він не змовчав про "складну ситуацію" і про проблеми армії РФ, за що отримав покарання.
Попов заявив, що через правдиві дані про ситуацію в Україні вище військове керівництво РФ, ймовірно, порахувало, що він небезпечний.