Російський терорист заявив, що "СВО" в Україні - програна і підказав окупантам скористатися тактикою французького полководця.

Російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков констатував, що окупанти програли "СВО" в Україні, але ще можуть спробувати виграти війну, скориставшись тактикою Наполеона Бонапарта.

При спілкуванні з главою "Національного конгресу татар Москви" Рустемом Ямалєєвим Гіркін привів в приклад битву французького полководця при Маренго (військова кампанія Наполеона в Італії 1800-х років).

"На травень поточного року я говорив, якщо до травня не будуть вжиті необхідні заходи, то ми цю війну програємо. Ми вже в липні - заходи не прийняті - мобілізації не відбувається. Скажімо так, у нас є зараз шанс повторити битву при Маренго... Коли першу частину Наполеон в мотлох програв, але потім взяв і другу частину виграв. Ми в принципі "СВО" програли, але шанс виграти війну - є", - оголосив терорист.

Він заявив, що для цього окупанти зобов'язані почати воювати "по-справжньому". Запалу "патріотизму" для перемоги над Києвом - мало, вважає Гіркін.

При цьому терорист вказав, що наразі Кремль розраховує на "компромісні домовленості" з Україною про мир і нічим не допомагає армії.

Битва при Маренго - що потрібно знати

Битва при Маренго - фінальна битва, яку провів французький полководець Наполеон Бонапарт з армією Австрії 14 червня 1800 року в рамках другої італійської кампанії. Битва закінчилася перемогою Наполеона й капітуляцією сил Австрії з Італії, хоча, спочатку розташування сил і перші маневри на полі бою з боку Франції вважалися програшними.

Гіркін заявив, про одержимість засновника ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, що в спільному ефірі з Ямалєєвим терорист також заявив, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин одержимий бісами. Гіркін вказав, що у нього є 100% впевненість в тому, що Пригожин пов'язаний з окультними силами.

Він вказав, що ватажок "вагнерівців" - психопат, садист й просто "страшна людина". Термін його життя складно спрогнозувати через потойбічних помічників, попередив Гіркін.

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