Перед цим міністр сам "поговорив" з павичами на брифінгу.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров нахамив журналістам "Настоящее Время".

Як повідомляє "НВ", на прохання кореспондента дати коментар, Лавров відповів: "З павичами поговори".

А речник МЗС РФ Марія Захарова порадила їм брати участь у заходах для преси. За інформацією журналістів, за її ж рішенням їх на прес-підхід не пустили.

Зауважимо, що перед тим Сергій Лавров в Душанбе (Таджикистан) під час спілкування з журналістами за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ СНД був перебитий павичем.

Коли російський міністр розповідав про частину засідання, що стосувалася ситуації в Центральній Азії, птах кілька разів прокричав, чим заглушив слова Лаврова, змусивши його перерватися.

"Сподобалося", - сказав міністр, коментуючи ситуацію, і розсміявся.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Євросоюз націлений перехопити функції забезпечення безпеки своїх членів за прикладом НАТО. Так Лавров прокоментував прагнення України стати повноправним членом ЄС.

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