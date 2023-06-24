Дії Пригожина російський терорист назвав "ударом у спину".

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який видав аналітику щодо перевороту в РФ, заявив, що дії ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина – це "реально удар у спину". Він також спрогнозував наслідки можливого приходу "кухаря Путіна" до влади в Росії.

Як заявив Гіркін у своєму Телеграм-каналі, якщо Пригожин опиниться при владі, в Чечні неминуче почнеться "заколот". Терорист також прогнозує "початок 3-ї Чеченської кампанії".

"Дуже ймовірне обвалення фронту і вторгнення ворога в Крим, падіння Донецька і Луганська; початок процесу розпаду РФ; недовгий, але дуже брудний і кривавий період "диктатури латиноамериканського зразка". Без правил і без законів – за кримінальними "поняттями", – підкреслив Гіркін.

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Переворот в Росії

Увечері 23 червня 2023 року загострився давній конфлікт між ватажком "вагнерівців" Євгеном Пригожиним і російським військовим керівництвом. Пригожин повідомив, що позиції його найманців атакувала російська армія і заявив, що вони йдуть "зупиняти Шойгу".

У росЗМІ, підконтрольних Кремлю, традиційно заявили, що приводів для паніки немає, Міноборони до удару не причетне, а сам запис про атаку є постановочним. Водночас в ряді інших медіа повідомляють, що в Москві підняли по тривозі співробітників ФСБ та інших силовиків.

Ближче до ранку 24 червня в мережі з'явилися відео зі стрільбою. Стверджується, що вони були зняті в Ростовській області. Губернатор області закликав жителів не виходити з дому без необхідності. За його словами, правоохоронні органи роблять все необхідне, щоб забезпечити безпеку. Водночас у різних каналах почали публікувати кадри, на яких нібито зафіксована колона ПВК "Вагнер" в Ростовській області.

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