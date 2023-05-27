Заради військових не захотіли знімати пасажирів з рейсів.

Російська влада зажадала від місцевих авіакомпаній, які страждають від нестачі літаків, деталей для них і персоналу, зробити поблажки для військових, які брали участь у війні проти України. Але ті відмовилися шанувати "героїв".

Як пише Baza, Росавіація зібрала представників найбільших авіакомпаній країни ("Аерофлот", S7, Utair, "Уральські авіалінії" та інших) і попросила у випадках, якщо військовим не вистачає місця в літаку, знімати з рейсів цивільних і віддавати їм їхні місця.

Авіакомпанії заявили, що таких поблажок для російських "героїв" робити не стануть. Зокрема, оскільки законних підстав для цього немає.

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В результаті сторони домовилися про те, що для росіян, які повертаються з війни і прямують до місця служби або у відпустку, будуть бронювати по п'ять місць в літаках, і тільки якщо вони не знадобляться, будуть виставляти їх на продаж за 12 годин до вильоту.

Крах цивільної авіації в Росії

На тлі запроваджених щодо росіян за агресію проти України санкцій в Росії виник дефіцит літаків і запчастин для них. У 2022 році російські авіакомпанії здійснили дві тисячі рейсів на літаках з деталями і компонентами, термін придатності яких закінчився. Через брак деталей російським авіакомпаніям заборонили письмово фіксувати несправності літаків.

Через брак деталей росіяни були змушені розбирати літаки на запчастини, щоб інші повітряні судна залишалися в експлуатації.

Частково виправити проблему допомогли поставки деталей за схемами для обходу санкцій.

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