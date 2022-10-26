Підозрюваний свою провину нібито вже визнав.

У Бєлгородській області РФ російський військовий вбив солдата строкової служби Дениса Таскаева, сплутавши його з "українським диверсантом". Це нібито сталося випадково, але родичі вбитого не вірять у таку версію.

Про це повідомляє видання "Сибір.Реалії".

Підозрюваного у вбивстві солдата затримали - ним опинився інший солдат. За версією слідства, Таскаєва сплутали з "військовослужбовцем з боку України".

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"Слідчий сказав, що була перестрілка з розвідувальними диверсійними групами, хлопці були "на взводі". Денис спускався в бліндаж, і наляканий товариш по службі прийняв його за чужого", – розповіла мати вбитого Тетяна Кулешова.

Сім'я вбитого не вірить в офіційну версію, адже спочатку родичам розповідали зовсім іншу версію вбивства. Командир роти відразу після вбивства стверджував, що строковик загинув у перестрілці з українськими військовими в ніч із 15 на 16 жовтня

При цьому командування залякало іншим солдатів і наказало нічого не казати про інцидент. За словами одного із товаришів Таскаева, військовослужбовцям наказали не говорити про подробиці події, "якщо вони не хочуть опинитися на місці Дениса".

Мати вбитого зауважила, що не вірить у версію конфлікту солдатів, адже її син був безконфліктним.

"Ні, конфлікту бути не могло. Він був безконфліктним, добрим, чуйним. Якби у нього були якісь сутички з товаришами по службі, я б про це знала. Він мені завжди про все розповідав", – резюмувала жінка.

"Лінія Вагнера": росіяни готуються до оборони в Бєлгородській області

Українські контрнаступи стрімко розвиваються на кількох напрямках. Росіяни розуміють загрозу та готуються до оборони вже на своїй території. Зокрема, у Бєлгородській області готують "лінію Вагнера".

За інформацією експертів, ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин хоче, щоб ця лінія оборони захищала межу Бєлгородської області з Луганською, Харківською та Сумською областями України, але не охоплювала північну частину Луганської області. Однак це суперечить обіцянкам російської влади - вони стверджували, що зможуть "захистити" всю Луганську область.

Є й інша версія - "лінія Вагнера" буде прикривати тільки ту частину Луганської області, яку противник тримав під контролем до повномасштабного вторгнення в Україну.

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