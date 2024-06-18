Кадиров причетний до гучних політичних вбивств, - ЗМІ

Лідер Чечні Рамзан Кадиров причетний до низки гучних політичних вбивств. Цю тенденцію він розпочав у 2004 році.
Як йдеться у великому розслідуванні "Проекта", у 2004-му Кадирову було 27 років, тож він не міг стати лідером Чечні. Втім, конкуренти один за одним сходили з виборчої гонки. Головний конкурент Кадирова Сергій Абрамов неочікувано потрапив у ДТП і в Чечню більше не повернувся.
Після цього раптово загинув секретар Ради безпеки Чечні Рудник Дудаї, який міг очолити Чечню. Ще один впливовий політик Алі Алханов перебував під постійним тиском.
У 2007 році Рамзан Кадиров, якому виповнилося 30 років, очолив Чечню і залишається на цій посаді майже два десятиліття.
Кадиров також міг бути причетним до багатьох гучних політичних убивств:
- політика Бориса Нємцова,
- колишнього віце-прем'єра Чечні Якова Сергуніна,
- головного редактора журналу Forbes Пола Хлєбнікова,
- журналістки "Нової газети" Анни Політковської,
- співробітниці правозахисного центру "Меморіал" Наталії Естемірової.
Рамзан Кадиров - останні новини
Як повідомляв УНІАН, у тому ж розслідуванні журналісти заявили, що у скандального очільника Чечні Рамзана Кадирова є власний гарем. Деяким наложницям на момент стосунків з ним не було й 18 років.
На час стосунків із ними глава Чечні наказував муллам оформлювати ніках - одруження за ісламськими традиціями. Це захист від звинувачень у блуді. При цьому Кадиров не приховує свій гарем від чеченців.
Впродовж 2023 року у ЗМІ не вщухали розмови про важку хворобу лідера Чечні Рамзана Кадирова. Втім, схоже йому вдалося на деякий час владнати проблеми зі здоров'ям. Водночас Кадиров готує собі наступника.