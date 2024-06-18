Кадиров причетний до гучних політичних вбивств, - ЗМІ

Крім того, він загадково прибрав своїх конкурентів за посаду очільника Чечні.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров причетний до низки гучних політичних вбивств. Цю тенденцію він розпочав у 2004 році.

Як йдеться у великому розслідуванні "Проекта", у 2004-му Кадирову було 27 років, тож він не міг стати лідером Чечні. Втім, конкуренти один за одним сходили з виборчої гонки. Головний конкурент Кадирова Сергій Абрамов неочікувано потрапив у ДТП і в Чечню більше не повернувся.

Після цього раптово загинув секретар Ради безпеки Чечні Рудник Дудаї, який міг очолити Чечню. Ще один впливовий політик Алі Алханов перебував під постійним тиском.

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У 2007 році Рамзан Кадиров, якому виповнилося 30 років, очолив Чечню і залишається на цій посаді майже два десятиліття.

Кадиров також міг бути причетним до багатьох гучних політичних убивств:

політика Бориса Нємцова,

колишнього віце-прем'єра Чечні Якова Сергуніна,

головного редактора журналу Forbes Пола Хлєбнікова,

журналістки "Нової газети" Анни Політковської,

співробітниці правозахисного центру "Меморіал" Наталії Естемірової.

Рамзан Кадиров - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у тому ж розслідуванні журналісти заявили, що у скандального очільника Чечні Рамзана Кадирова є власний гарем. Деяким наложницям на момент стосунків з ним не було й 18 років.

На час стосунків із ними глава Чечні наказував муллам оформлювати ніках - одруження за ісламськими традиціями. Це захист від звинувачень у блуді. При цьому Кадиров не приховує свій гарем від чеченців.

Впродовж 2023 року у ЗМІ не вщухали розмови про важку хворобу лідера Чечні Рамзана Кадирова. Втім, схоже йому вдалося на деякий час владнати проблеми зі здоров'ям. Водночас Кадиров готує собі наступника.

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