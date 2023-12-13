Зрадник намагався відновити стосунки зі зрадницею Діаною Панченко.

Вбивство зрадника Іллі Киви розкрило неприємні моменти з життя московської тусовки "журналістів", які втекли з України.

Як повідомляє проект ВЧК-ОГПУ, більшість телеведучих, які працювали на каналах, підконтрольних соратнику Киви Віктору Медведчуку, пов'язані великим ескортним ком'юніті Москви за підтримки дружини кума Путіна Оксани Марченко.

"Після початку СВО вона випала з публічного простору, проте, як і раніше, тримає руку на пульсі медійки, зокрема завдяки успішно "спродюсованим" Діані Панченко та Тетяні Поп. З тієї ж Панченко дружина Медведчука знайома багато років, а 2021-го Діана модерувала прес-конференцію дружини голови ОПЗЖ", - пише канал.

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Вся діяльність так званої "журналістської" тусовки зрадників крутиться навколо бюджетів, виділених на черговий проект "Медведчук". Його куратором призначено юриста, екс-заступника генпрокурора України Рената Кузьміна. Він розподіляє мільйони рублів не лише на родичок та наближених.

"Кому, коли і скільки" Кузьміну підказує, зокрема, Оксана Марченко. Цікаво, що гонорари підконтрольні їй журналісти отримують не так за медійну підтримку чоловіка, як за перевірені здібності приносити вигоду ОПЗЖ "через ліжко", - пише канал.

За даними інсайдерів проекту, цим намагався скористатися Ілля Кива – відомий друг ескортниць. ЗМІ ще у 2021 говорили про роман Киви та Панченка, якій екс-депутат перейшов "у спадок" від старшої подруги Тетяни Поп. Втім, у пропагандистки були й інші "інтереси", зокрема екс-міністр МВС України часів Януковича Віталій Захарченко. Крім нього, у спонсори "журналістки" записують і бізнесмена Амрама Петросяна, якого називали "кумом Поп". Кажуть, саме він купив їй будинок в Одинцовському районі і трійку чорних Мерседесів.

Канал зазначає, що Петросян зараз є важливою дипломатичною ланкою між Росією, Україною та Заходом, отримуючи кошти з російського бюджету. А Тетяна Поп зручно вбудовалась у фінансові потоки, представляючи себе міжнародним діячем через свою організацію "Внуки", хоча починала вона як і багато хто з участі в проекті "Дом-2".

"Кива також хотів припасти до джерела Медведчука та отримати свою частку, зокрема, у русі "Інша Україна". Однак будь-які спроби підступитись блокував Ренат Кузьмін. Саме тому екс-нардеп ОПЗЖ спробував відновити стосунки з Діаною Панченко та її "продюсером" Тетяною Поп, щоб через журналісток вийти або на Оксану Марченко, або на голову ОПЗЖ. Для цього Кива навіть перебрався в Одинцовський район ближче до Поп", - пише канал.

Кива був помічений з Поп у SKY FITNESS-центрі, не кажучи вже про спільні бесіди в ресторанах на очах у всіх. Однак отримати заповітний доступ до "тіла", а заразом і фінансування, зрадник просто не встиг.

Ілля Кива знищений в Росії: що наразі відомо

Зрадника України іллю Киву ліквідували 6 грудня зі стрілецької зброї. Як повідомлялось, його ліквідовано у відносно безлюдній прогулянковій зоні підмосковного заміського комплексу "Величъ Country Club" у селі Супонево. У мережі повідомляли, що потрапити на територію, на який знищили екс-нардепа, непросто - вона огороджена високим зеленим "глухим" парканом.

Як стверджує джерело УНІАН в СБУ, колишній народний депутат України - зрадник Ілля Кива був однією з пріоритетних цілей для знищення, операція щодо нього готувалася тривалий час і була успішно реалізована Службою.

Співрозмовник зазначив, що його "вели" давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички. Попри серйозну охорону, СБУ ліквідувала його під Москвою.

Також є відео, де видно, як велося стеження за Кивою. При цьому зазначають, що неподалік місця, де був спостережний пункт учасників спецоперації, Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео.

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