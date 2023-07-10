Пєсков заявив про збереження Росією "партнерських відносин" з Туреччиною.

Після повернення в Україну п'яти командирів з "Азовсталі", які за умовами обміну з РФ перебували в Туреччині під протекторатом президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, Кремль звинуватив Анкару в порушенні домовленостей. Однак жодних заходів у відповідь російська влада, ймовірно, не планує.

Як пише The Moscow Times, на брифінгу в понеділок прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжує вважати Туреччину "партнером" і не має наміру відмовлятися від спільних проектів (зокрема, від газового хаба, який обговорюється з осені минулого року). За словами Пєскова, повернення "азовців" в Україну "ніяк не пов'язане" з темою газового хаба.

"Ми маємо намір продовжувати наші відносини з Турецькою Республікою", — заявив прес-секретар Путіна.

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Водночас Пєсков додав, що в Москві очікують на "роз'яснення" від Анкари і "братимуть їх до уваги".

Повернення захисників "Азовсталі" в Україну - що потрібно знати

8 липня п'ятеро командирів з "Азовсталі" - командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" ОлегаХоменко, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега повернулися до Україну. З вересня, коли їх обміняли, вони перебували в Туреччині під протекторатом турецького лідера і, як передбачалося, мали перебувати там до закінчення війни в Україні. У Львові захисників зустрічали оплесками.

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що всі п'ятеро звільнених командирів повернуться на фронт і зроблять все можливе для завершення війни.

У зв'язку з їх поверненням в Україну Росія заявила про порушення домовленостей. Російські "воєнкори", як зауважували аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW), розкритикували російський уряд, ставили запитання про те, чому військовополоненим дозволили проживати в третій країні.

Російські чиновники своєю чергою накинулися зі звинуваченнями на Анкару. Голова комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Віктор Бондарєв заявив, Туреччина "перетворюється з нейтральної країни на недружню".

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