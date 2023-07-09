Аналітики акцентували, що Ердоган вчинив так наперекір раніше досягнутим домовленостям щодо українських військових.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна "заслуговує членства в НАТО" напередодні саміту 11-12 липня.

Таку заяву турецький лідер зробив на спільній прес-конференції з українським президентом Володимиром Зеленським. Аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) зазначити, що Ердоган також висловився за продовження "зернової угоди" і заявив, що обговорить обмін військовополоненими з президентом РФ Володимиром Путіним, коли той приїде в серпні до Туреччини.

Аналітики звернули увагу на те, що зі Стамбула Зеленський повернувся з п'ятьма українськими командирами, які брали участь в обороні маріупольського заводу "Азовсталь", хоча раніше Україна і РФ, за турецького посередництва, домовилися, що вони залишаться в Туреччині до кінця війни. В ISW привели реакцію Кремля, який заявив, що Туреччина і Україна порушили цю домовленість.

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Однак, як вказали аналітики, у російських воєнкорів була інша реакція. Вони розкритикували російський уряд, поставивши питання, чому російська влада взагалі дозволила військовополоненим проживати в третій країні, яка не симпатизує РФ.

"Заяви Ердогана про заявку України на членство в НАТО на додаток до звільнення захисників "Азовсталі" є помітним зрушенням у відносинах РФ і Туреччини, хоча глибина і сталість очевидної підтримки Ердоганом України в даний час неясні", - підсумували аналітики.

Обмін захисників "Азовсталі"

У вересні 2022 року з російського полону було звільнено п'ятьох українських командирів: Денис Прокопенко "Редис" з "Азова", Сергій Волинський "Волина" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослав Паламар та Олег Хоменко з "Азова", Денис Шлега з Нацгвардії України. Їх п'ятьох обміняли на 55 російських військовополонених. Всі п'ятеро українських командирів за умовами обміну повинні були нахдится в Туреччині до кінця війни. Проте вчора українські захисники повернулися на батьківщину.

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