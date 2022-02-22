Пацієнта, який також виявився доктором, пізно ввечері привезли до лікарні із зубною щіткою, встромленою в голову.

У Росії лікарі витягли з мозку пацієнта зубну щітку.

Про цей випадок розповіли в республіканській клінічній лікарні Татарстану.

Як повідомляється, пізно ввечері до приймального покою лікувального закладу привезли чоловіка із зубною щіткою, встромленою в голову. Пацієнт був у свідомості. Ним виявився лікар з іншого регіону.

"Півтора роки тому він отримав важку травму голови, переніс відкриту операцію на головному мозку. Довго відновлювався і продовжував оперуватися, щоб відновити шкірний покрив в області травми. Того вечора щітка майже по саму щетину зайшла в мозок саме через місце першої травми. Але, як це не дивно звучить, йому пощастило: згладжені краї ручки зубної щітки ніби "розсунули", а не проштрикнули мозок, не пошкодивши життєво важливі центри та великі судини. Не було рясного крововиливу, гематоми і як такого здавлення головного мозку", - розповіли в лікарні.

Просто зі "швидкої" чоловіка завезли на КТ, а переконавшись, що життєво важливі ділянки не зачеплені, забрали в операційну. Хірурги витягли щітку з голови. Пацієнт міг померти в будь-яку секунду від раптової кровотечі, проте операція пройшла успішно.

"Через кілька днів лікаря-пацієнта перевели з реанімації до відділення, і він поступово пішов на поправку. Як зубна щітка опинилася в черепі, історія замовчує", - зазначається в повідомленні.

Обережно! На фото зображено наслідки операції

Раніше УНІАН писав, як лікарі дістали в росіян з голів тарганів. При цьому люди, в яких проникли комахи, жили у звичайних квартирах з нормальними санітарними умовами.

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