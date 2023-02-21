Мединський жмурився та намагався не заснути.

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський відзначився дивною поведінкою під час його звернення до Федеральних зборів.

Слухаючи двогодинну промову диктатора, Мединський, схоже, боровся з бажанням заснути. Камери зафіксували, як посеред виступу Путіна його помічник по черзі моргав лівим та правим оком.

Користувачі соцмереж звернули увагу на курйозний момент. Відразу з'явилося кілька "версій" дивної поведінки Мединського.

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Дві години маячні: про що Путін говорив у своїй промові

21 лютого - напередодні повномасштабної річниці вторгнення в Україну - виступив з посланням до Федеральних Зборів. Російські ЗМІ стверджували, що під час свого виступу глава Кремля нібито "планує озвучити свою власну оцінку подіям, що відбуваються на війні в Україні та світі".

Замість цього російський президент традиційно почав маніпулювати історією, розповідав про уявні успіхи вітчизняної економіки і звинувачував у всіх гріхах Захід.

Крім того, Путін заявив про призупинення участі РФ у Договорі про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

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