Кілька заявок вже подані в Роспатент.

Новий власник ресторанів McDonald's у Росії подав у Роспатент заявки на нову назву.

Як повідомляє Агентство "Москва", в компанії обговорюються кілька варіантів назви.

Це "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" та "Свободная касса"

Вибирати будуть з тих назв, заявки на які вже подані, повідомили "РБК" в прес-службі компанії.

Остаточного рішення, яку з назв буде вибрано, поки немає. Швидше за все, буде обрано схожу за співзвучністю з відомим рекламним слоганом мережі.

Як писав УНІАН, Mcdonald's оголосив про відхід з російського ринку 16 травня і пошук покупця для свого бізнесу. Повідомлялося, що той, хто купить цей бізнес на території Росії, не матиме права на використання назви, логотипу, брендингу та меню Mcdonald's.

Через кілька днів компанія повідомила, що продала свій бізнес підприємцю з Кузбасу Олександру Говору, який раніше був одним з її франчайзі.

Напередодні мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито меню в нових ресторанах залишиться таким, як було.

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