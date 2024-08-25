У ТПП заявили, що в країні нікому виконувати держоборонзамовлення.

У Торгово-промисловій палаті Росії запропонували відправити працювати на військові заводи кур'єрів і таксистів.

Віцепрезидент Торгово-промислової палати Олена Дибова в ефірі пропагандистського телеканалу НТВ заявила, що в країні величезна кількість доставщиків їжі і таксистів, а виконувати держоборонзамовлення і працювати в агропромисловому комплексі нікому.

"Ситуація така: пішки доведеться ходити в магазин. Або у нас нікому працювати на заводах, і ми будемо просто займатися обслуговуванням. Або ми все-таки: перше - це гострий мобілізаційний сценарій, друге - ми хочемо чи не хочемо, нам доведеться займатися продуктивністю праці", - сказала вона.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, раніше голова Курганської обласної думи Дмитро Фролов заявив, що люди потрапляють у витверезники "від неробства", тому можна відправляти їх на військові заводи або забирати на війну проти України.

Також на фронт пропонували відправити відвідувачів російських нічних клубів. З такою ідеєю виступив протоієрей Російської православної церкви Андрій Ткачов, який вважає їх грішниками.

А минулої весни депутат Державної думи РФ Федот Тумусов запропонував навчити бездомних собак необхідним на війні навичкам, щоб відправити їх на фронт.

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