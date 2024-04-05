Місцева влада заявила, що постраждали 8 осіб, які проводили слідчі дії.

У Ростовській області під час слідчих дій здетонував вибуховий пристрій на одному з дронів, які атакували цієї ночі регіон.

Про це повідомляє місцевий губернатор Василь Голубєв у своєму Telegram-каналі. За його словами, це сталося в Морозівському районі, неподалік від аеродрому. Здетонував безпілотний літальний апарат, що "впав" уночі.

"Постраждали, за попередніми даними, вісім осіб. Вони проводили слідчі дії на місці падіння безпілотників. Поранених доправлено до районної лікарні, де їм надається медична допомога. До Морозівська направлено додаткові бригади медиків", - додав Голубєв.

Атака дронів на аеродром у Ростовській області: що відомо

Нагадаємо, цієї ночі в мережі повідомили про потужні вибухи в районі військового аеродрому в Морозовську Ростовської області.

Місцева влада заявила, що російська протиповітряна оборона збила понад 40 повітряних цілей, внаслідок атаки було пошкоджено електропідстанцію. Цивільні не постраждали.

За даними джерел УНІАН, операцію проводили Сили оборони і Служба безпеки України. Повідомляється, шо внаслідок нальоту на аеродром знищено щонайменше шість російських літаків, ще вісім - пошкоджено.

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