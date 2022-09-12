Несподіваними одкровеннями поділився екс-депутат Думи, навіть вживши кілька разів заборонене пропагандою слово "війна".

Розгром на полі бою змусив російських пропагандистів просити про переговори. Такі заклики несподівано лунають в ефірі федеральних каналів.

Фрагмент одного з ефірів з'явився у мережі.

Зокрема, під час обговорення успіхів ЗСУ на різних напрямках фронту екс-депутат Думи Борис Надєждін заявив, що кращим варіантом для Росії будуть переговори.

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За його словами, Путіну брехали про те, що "спецоперація" буде швидкою і ефективною, а українці "самі підуть в Росію". Екс-депутат наголосив, що "ці люди" підставили всю РФ.

"Ми підійшли до межі, за якою необхідно пам'ятати одну просту річ: перемогти Україну тими ресурсами, якими Росія намагається воювати, в режимі колоніальної війни (контрактники там воюють, ПВК і так далі, мобілізації немає), неможливо абсолютно. Російській армії там протистоїть сильна армія, яку сповна підтримують економічно та технологічно країни Європи", - заявив Надєждін.

Водночас під час цього спічу політика намагалися присадити, грубо "порадивши" "стежити за риторикою". На уточнювальне питання про те, чи пропонує Надєждін загальну мобілізацію в РФ, він відповів: "Моя пропозиція - почати переговори про закінчення війни та перейти до політичних питань".

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз не планує вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

"На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього боку бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін) чи хтось інший. Це мій принцип: я не розмовлятиму з тими, хто ставить мені ультиматуми", - підкреслив президент.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який, подейкують, зловживає алкоголем, видав нову порцію нісенітниць, гнівно коментуючи відмову президента України Володимира Зеленського від переговорів з окупантами. Він почав зі зневаги, а закінчив погрозами.

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