Помічник кремлівського правителя назвав наступ ЗСУ "злочинною акцією".

Москва звинувачує країни Північноатлантичного Альянсу в причетності до українського наступу на територію Росії.

Голова Морської колегії Російської Федерації, помічник Путіна Микола Патрушев в інтерв'ю Известиям заявив, що країни Заходу "накачали злочинну хунту" озброєнням, а також надають їй розвідувальні дані і "контролюють її дії".

"Операція в Курській області також спланована за участю натовців і західних спецслужб. Ця злочинна акція викликана передчуттям неминучого краху неонацистського київського режиму, що наближається. Заяви керівництва США про непричетність до злочинів Києва в Курській області не відповідають дійсності. Штати регулярно говорять одне, а роблять інше. Без їхньої участі та безпосередньої підтримки Київ би не ризикнув зайти на територію Росії", - заявив Патрушев.

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Реакція світу на наступ ЗСУ

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що адміністрація Сполучених Штатів Америки не знала про військову операцію українських військ у Курській області.

При цьому Вашингтон не вважає, що дії ЗСУ порушують чинну політику використання американської зброї поза територією України.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель запевнив, що вони повністю підтримують боротьбу України з окупантами.

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