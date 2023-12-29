Соцопитування показують, що прості росіяни не дуже-то поділяють кровожерливі устремління Володимира Путіна.

Більшість росіян мріють про мир і "завершення СВО". Це найпопулярніші "новорічні бажання", які були озвучені в рамках соціологічного опитування від компанії Russian field. Результати опитування публікує видання "Можемо пояснити".

Так, "мирного неба" хочуть 50% опитаних росіян. Це побажання домінувало у віковій групі 40+, а в групі 60+ показало максимальний результат – майже 68%.

Друге за популярністю побажання - здоров'я. Його хотіли 40% опитаних росіян.

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На третьому місці з 14% - "терпіння, оптимізм, не здаватися, не сумувати". Це побажання було особливо популярним у молоді до 30 років - бажав кожен третій.

Примітно, що лише 6% росіян висловили побажання про перемогу Росії у війні проти України.

Ще менше виявилося тих, хто побажав "переобрання" Володимира Путіна президентом РФ – тільки 2%. Втім, тих, хто хоче нового президента Росії в наступному році, виявилося ще менше – всього близько 1%.

Опитування проводилося 4-12 грудня телефоном серед 1600 осіб.

Ситуація в Росії

Як писав УНІАН, в Росії рух дружин мобілізованих поступово радикалізується. Жінки втомилися від брехні влади і того, що їх намагаються заткнути. У Кремлі не знають, як вчинити з цим рухом, адже репресії можуть викликати ще більші проблеми.

Днями дружини мобілізованих опублікували жорстке звернення до Володимира Путіна, в якому побажали диктатору захлинутися в крові російських солдатів і згоріти в пеклі. Приводом для такого звернення стала загибель на фронті чоловіка однієї з учасниць руху.

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