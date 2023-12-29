Коментар розміщений під відеозверненням жінки, яка представляється Марією Ішковою з Санкт-Петербурга.

В Росії дружини мобілізованих окупантів, які раніше закликали президента Володимира Путіна самому відправитися на фронт і померти, опублікували нове звернення до глави держави в телеграм-каналі "Шлях додому".

"У нашої учасниці Марії загинув чоловік. Сподіваємося на те, що Володимир Володимирович і винні в тисячах зламаних доль, на Новий рік не захлинуться від крові наших хлопців, яка заповнена до країв в їх витонченому келиху! Горите в пеклі", - заявили дружини резервістів.

Коментар розміщений під відеозверненням жінки, яка представляється Марією Ішковою з Санкт-Петербурга. Вона розповідає, що її чоловіка мобілізували восени 2022 року, а в серпні його підрозділ "як ВДВ, як штурмовиків" кинули на запорізький напрямок, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил України, і в грудні він був ліквідований.

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Війна в Україні - втрати РФ

Збройні Сили України ліквідували на фронті ще понад 900 російських окупантів за добу 27 грудня.

Як зазначається у повідомленні Генерального штабу ЗСУ , загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 356 тис. 670 (+920 за добу) осіб.

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