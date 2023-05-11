Російська влада перейнялася "ідеологічним вихованням" свого населення після початку війни проти України.

Російський режим вирішив відмовитися від заборони на державну ідеологію, яка прописана конституції РФ. Раніше про те, що у конституції Росії не зафіксована національна "ідеологія", скаржився голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

Про плани знову змінити Конституцію заявив глава мін'юсту Росії Костянтин Чуйченко у четвер на XI Петербурзькому міжнародному юридичному форумі, пише "Московское время".

"Звісно, нам доведеться вирішити питання зі статтею Конституції РФ, де зазначено, що в нас немає ні державної, ні обов'язкової ідеології (ч.2 ст. 13 конституції РФ)", - сказав він.

Відео дня

Російський чиновник нагадав, що стаття про заборону на державну ідеологію в конституції РФ замінила іншу статтю. У ній ішлося про те, що керівною і направляючою силою, ядром політичної системи є компартія СРСР.

"В принципі, жодна країна світу таких положень у своїх конституціях не має. Тільки Росія свого часу за порадою наших так званих партнерів взяла на себе ці "підвищені зобов'язання"", - сказав Чуйченко.

Після того, як російський режим за мовчазної згоди своїх громадян розв'язав кровопролитну війну проти України, місцева влада перейнялася "ідеологічним вихованням" населення, іншими словами - посиленням пропаганди рашизму.

Наприклад, з 1 вересня минулого року в школах замість класної години учням викладають так звані "Розмови про важливе". "Найперший урок у День знань проводив особисто президент РФ Володимир Путін. Міністерство освіти пізніше пропонувало проводити такі ж заняття пропаганди батькам школярів", - нагадує "Московское время".

Зазначається, що однією з причин війни проти України пропагандисти та держслужбовці називали захист Росією так званих традиційних цінностей. У листопаді Путін своїм указом затвердив список таких "цінностей", до якого увійшли "гідність, права і свободи людини, патріотизм, громадянськість, служіння вітчизні і відповідальність за її долю" та інші критерії. У той же час до чужих Росії традицій віднесли "культивування егоїзму, вседозволеності та аморальності, заперечення патріотизму" й інше.

Крім того, зазначає російське видання, Кремль вирішив нав'язати ідеологічне виховання не тільки школярам, а й своїм же місцевим чиновникам. Зокрема, в лютому стало відомо, що пов'язане з адміністрацією президента товариство "Знання" планувало організовувати для них відповідні лекції. Чиновникам збиралися "вішати локшину" про геополітичну ситуацію в світі, геостратегію Росії, суверенітет і територіальну цілісність, "глобальний контекст української кризи", а також про те, чому не спрацювали мінські угоди.

Війна в Україні - ідеологія рашизму

Як повідомляв УНІАН, на початку травня цього року Верховна Рада України визнала рашизм ідеологією РФ і засудила основи і практики рашизму як тоталітарні і людиноненависницькі. У своїй постанові парламент також закликав ООН та інші міжнародні організації підтримати засудження ідеології, політики і практик рашизму.

Про те, що РФ офіційно стала автором нової реакційної і людиноненависницької ідеології - рашизму - радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив ще рік тому. Він зазначав, що РФ добровільно та в короткі терміни ізолювала себе від світу та вбила всі свої пропагандистські "фішки десятиліття" про російську культуру, "русский мир", "російську весну", День перемоги, російський спорт, російську пропаганду та інше.

За словами Подоляка, рашизм відрізняється від нацизму усвідомленою масовою згодою нації на максимально варварські вбивства та руйнування.

Вас також можуть зацікавити новини: