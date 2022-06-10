В Росії заморозили проект видачі цифрових паспортів (пластикові картки з чіпом) на невизначений термін.
Про це повідомляє російський Forbes.
Як з'ясували журналісти, після повномасштабного вторгнення в Україну Мінцифри РФ заморозило проект видачі цифрових паспортів на невизначений термін.
Почати видачу сучасних паспортів, які являють собою пластикові карти з російським чіпом, планувалося на початку 2023 року.
Співрозмовник видання зазначив, що технічно проект вже був готовий, але в уряді не погодили його запуск. В уряді сумніваються, що проект окупиться і для нього вистачить пластика і чіпів.
"Після початку "спецоперації" стало зрозуміло, що платити за цей паспорт майже ніхто не буде через кризу",-зазначив співрозмовник Forbes.
На розробку електронного паспорта влада закладала близько 20 млрд рублів інвестицій. Розраховували, що проект себе окупить, оскільки за оформлення такого паспорта росіяни мали були б платити 1000 рублів (паперовий коштує 300).
"Це викликало б великий резонанс у суспільстві: якщо жителі Москви могли б собі дозволити такі витрати, то в регіонах не стали б стільки платити, враховуючи, що практична користь від такого паспорта неочевидна", - говорить джерело.
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