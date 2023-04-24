Спікер Путіна не відповів на запит ЗМІ, чи може ще хтось із лідерів інших країн приїхати в Москву на святкові заходи.

У РФ на святкові заходи, приурочені до День Перемоги (9 травня), очікується візит тільки одного іноземного лідера - президента Киргизстану Садира Жапарова.

Про можливий візит гостя повідомляє видання "Ведомости", посилаючись на джерела. Спікер російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не відповів на запит ЗМІ, чи може ще хтось із лідерів інших країн приїхати в Москву.

Варто зазначити, що у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на парад на честь Дня Перемоги до Москви взагалі не приїжджав жоден іноземний лідер. У Кремлі стверджували, що гостей вирішили не кликати.

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Росіяни після початку повномасштабного вторгнення на українську землю вже не раз жалілися на "прильоти". У РФ навесні 2023 року масово скасовували святкові пропагандистські заходи, приурочені до 9 травня.

Зокрема, масових заходів не буде у захопленому Криму, в прикордонних регіонах. Крім того, в Москві вирішили не проводити акцію "Безсмертний полк".

На думку політтехнолога Аббаса Галлямова, на півострові і в Росії масово скасовують заходи до Дня Перемоги, оскільки окупанти не можуть гарантувати безпеку Володимиру Путіну.

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