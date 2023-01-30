За його словами, це був такий "жарт", щоб "розіграти" дівчину.

19-річний окупант з Північної Осетії Арсен Кусраєв записав відеоінсценування своєї страти в Україні, а пізніше назвав це розіграшем.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, на відео окупант позує на колінах нібито із зав'язаними руками. Він заявив, що "попався" під Соледаром. Він попрощався з усіма рідними, друзями та своєю дівчиною.

В кінці ролика автор нібито перезаряджає автомат і направляє його в бік окупанта. На цьому відео обривається.

Відео дня

Цей відеоролик наробив багато галасу в РФ, тому загарбник був змушений зізнатися, що придумав власну страту, щоб "розіграти" дівчину.

"Хочу вибачитися за попередній ролик. Його зняли з метою розіграшу дівчини. Але, на жаль, відео вийшло з-під контролю і поширилося. Це все було неправдою. Ми пожартували, скажімо так", - заявив окупант.

Що відбувається у Соледарі

Російські окупанти кілька місяців намагалися захопити Соледар на Донеччині. За місто йшли важкі бої, в ході яких росіяни знищили всю інфраструктуру.

25 січня 2023 року спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські бійці пішли з Соледара, щоб зберегти життя українських військових. За його словами, Росія в боях за місто втратила стільки ж людей, скільки в двох чеченських війнах.

Колишній командир полку"Азов" Максим Жорін пояснив, як втрата Соледара вплине на ситуацію на Донбасі. Він зазначив, що відхід українських військових з міста не призвів до критичної ситуації.

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